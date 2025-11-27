Из Челябинской области пытались незаконно вывезти лошадей в Казахстан

Животных хотели отправить на убой

Из Челябинской области в Казахстан попытались незаконно провезти двух лошадей. Транспорт с животными задержали при проведении планового контроля в пункте предварительного уведомления «Николаевка». Проверка сопровождающих документов выявила нарушения, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Лошадей везли на убой из Варненского района Челябинской области в Туркестанскую область Казахстана. Оказалось, что владелец животных не был аттестован на право вывоза живых животных на территорию стран Таможенного союза. Информация о нем отсутствовала в Реестре предприятий Таможенного союза ФГИС «Цербер».

Также был нарушен регламент оформления ветеринарных сопроводительных документов: они были получены непосредственно перед отправкой, хотя должны — сразу после рождения лошадей.

Животных на границе развернули. В отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении.