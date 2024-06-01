Из Челябинской области отправили в Ясиноватую сборник произведений Пушкина для незрячих

Горожане смогут также «увидеть» великого писателя благодаря 3D‑фигуркам

Челябинская областная специальная библиотека для слепых отправила в Ясиноватую многоформатное издание произведений Александра Пушкина и уникальные 3D-фигурки писателя. Все это позволит незрячим горожанам не только изучить произведения русского классика, но и «увидеть» его, чтобы более полно воссоздать его образ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Издание включает в себя плоскопечатный шрифт, шрифт Брайля и рельефно-графические иллюстрации, благодаря которым незрячие смогут полностью окунуться в произведения Александра Пушкина.

Челябинская областная специальная библиотека не в первый раз отправляет литературу и другую гумпомощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.