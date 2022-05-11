Из Челябинской области не выпустили 100 гусят в Казахстан

Нарушители также хотели вывезти в соседнюю область 300 кг зерноотходов

В Челябинской области накануне пресекли попытку вывоза 100 гусят без сопроводительных документов в Костанайскую область Казахстана. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора остановили жителей Варненского района, которые, помимо гусей, везли еще и 300 кг зерноотходов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вывоз данных грузов запрещен ввиду нарушения ветеринарного законодательства Евразийского экономического союза, груз возвращен для оформления ветеринарных документов», — говорится в сообщении.

Перевозчиков привлекли к административной ответственности.