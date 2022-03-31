Очередная колонна гуманитарной помощи отправлена из Челябинска в Донбасс

Посылки собирали при поддержке регионального отделения «Единой России»

Сегодня, 31 марта, из Челябинска отправили восемь тонн груза с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской независимых республик, передает журналист Первого областного информагентства.

Это уже третья по счету отправка из Челябинской области. Груз сформирован из посылок жителей нашего региона.

«Мы принимали товары и посылки от неравнодушных граждан, готовых помочь в трудную минуту жителям ДНР и ЛНР. Это прежде всего продукты питания, средства личной гигиены, чистящие и моющие средства, вещи для детей. Традиционно груз доставят в Ростовскую область. Машину с грузом на всем протяжении пути будут сопровождать представители МЧС РФ»,— рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

«Как правило, продукты питания в посылках собраны отдельно, мы более тщательно сортируем продукты по наименованиям и упаковке: стеклянную тару — отдельно от пластиковой и бумажной упаковки. Обращаем внимание на срок годности продуктов питания и на целостность упаковки. Мы не принимаем алкогольную продукцию. Во избежание ЧП во время транспортировки мы отбраковываем колющие, режущие, легковоспламеняющиеся вещи. Остальные товары, отвечающие требованиям транспортировки, формируют груз, который через два дня будет в конечной точке»,

— поделился волонтер «Единой России» Кирилл Катушкин.

Активисты «Единой России» и волонтеры МГЕР бережно разобрали каждую коробку и пакет, тщательно сортируя продукты питания, вещи и предметы бытовой химии.

Неравнодушных граждан в Челябинской области много, отмечают все участники процесса. Потребности жителей воюющего Донбасса меняются: какие-то вещи и продукты уже доставлены в нужном количестве и в них нет той потребности, что была ранее. Постоянно формируются новые списки необходимого для тех, кто сейчас проживает в ДНР и ЛНР. Руководитель РИК партии «Единая Россия» Денис Моисеев рекомендует землякам уточнять, что в настоящий момент более всего необходимо жителям республик.

Перед тем как принести вещи для отправки жителям ДНР и ЛНР, лучше связаться с представителями местного или регионального отделения «Единой России» — там подскажут, что и куда можно принести. Напомним, что первая машина с гуманитарным грузом ушла в Ростовскую область, а второй 10-тонник отправился в город Армянск (Республика Крым). Сегодняшний груз прибудет в Ростовскую область 2 апреля.

Автор: Дмитрий Сопильняк