Из Челябинской области батальону «Южноуралец» отправили гуманитарный груз

Поставка осуществлялась по поручению губернатора Алексея Текслера

Добровольческому батальону «Южноуралец» по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера отправили гуманитарный груз. Военные получили специальное оборудование и снаряжение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бойцам доставили технику для связи подразделений, ноутбуки, автомобильные запчасти, бронежилеты, патроны, шлемы и другое. Закупка и погрузка обеспечены министерством общественной безопасности региона. Бойцы записали видеообращение со словами благодарности.

«Дорогие наши ветераны и труженики тыла, ковавшие победу тяжелейшим трудом, с каждым годом вас становится все меньше, и тем ценнее для нас, ваших наследников, каждый день вашей жизни. Мы, бойцы и командиры 7-го отдельного батальона связи, от всего сердца поздравляем вас с великим праздником, с Днем Победы! В эти весенние дни мы заявляем, что гордимся вами, вашими подвигами и заслугами, и клянемся дойти до победы, как и вы, 79 лет назад», — отметили южноуральские военнослужащие.

Челябинская область регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизионные прицелы, электроинструмент, строительный и сварочный инструмент, наборы медикаментов и другое имущество.

Напомним, что ранее ко Дню Победы из Златоуста в Донбасс отправили очередной груз с гуманитарной помощью. Помимо оборудования и инвентаря, для предприятий в Ясиноватой передали бюст командира разведбатальона «Спарта» Героя России и ДНР Владимира Жоги.