Добровольческому батальону «Южноуралец» по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера отправили гуманитарный груз. Военные получили специальное оборудование и снаряжение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Бойцам доставили технику для связи подразделений, ноутбуки, автомобильные запчасти, бронежилеты, патроны, шлемы и другое. Закупка и погрузка обеспечены министерством общественной безопасности региона. Бойцы записали видеообращение со словами благодарности.
«Дорогие наши ветераны и труженики тыла, ковавшие победу тяжелейшим трудом, с каждым годом вас становится все меньше, и тем ценнее для нас, ваших наследников, каждый день вашей жизни. Мы, бойцы и командиры 7-го отдельного батальона связи, от всего сердца поздравляем вас с великим праздником, с Днем Победы! В эти весенние дни мы заявляем, что гордимся вами, вашими подвигами и заслугами, и клянемся дойти до победы, как и вы, 79 лет назад», — отметили южноуральские военнослужащие.
Челябинская область регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизионные прицелы, электроинструмент, строительный и сварочный инструмент, наборы медикаментов и другое имущество.
Напомним, что ранее ко Дню Победы из Златоуста в Донбасс отправили очередной груз с гуманитарной помощью. Помимо оборудования и инвентаря, для предприятий в Ясиноватой передали бюст командира разведбатальона «Спарта» Героя России и ДНР Владимира Жоги.