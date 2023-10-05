Из челябинской квартиры выселили хозяев 40 кошек

Проблемных жильцов отправили по месту регистрации, а животных — в приют

В Челябинске после многочисленных жалоб соседей освободили муниципальную квартиру, жильцы которой устроили в комнатах склад мусора и принесли туда с улицы около 40 бездомных кошек. Обитатели «нехорошей квартиры» отказывались покинуть чужое помещение добровольно, поэтому выселять их пришлось силой — с помощью судебных приставов. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Бытовая драма разыгралась в девятиэтажном доме на улице Шуменской. Несколько лет назад один из его жильцов, которому квартира была предоставлена по договору социального найма, пустил к себе пожить знакомую пару — брата и сестру. Те начали копить в квартире разнообразный мусор и подселять кошек, которых находили на контейнерных площадках. Зловонный запах от антисанитарии стал проникать к соседям, что вызвало их справедливое недовольство.

Претензии были и со стороны управляющей компании. На квартире висел коммунальный долг в 80 тысяч рублей, никакой поддерживающий ремонт в ней не проводился. На просьбы и увещевания жильцы не реагировали, поэтому суд по иску городского комитета по имуществу и земельным отношениям принял решение об их выселении.

Вручить судебный документ хозяевам «кошкиного дома» долгое время не удавалось — они просто не открывали дверь. Сработала лишь угроза принудительного вскрытия помещения. В итоге обитатели квартиры уехали жить по адресам, где они числились до того, как поселились в доме на улице Шуменской. А кошек согласился принять к себе один из приютов.