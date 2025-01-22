Из Челябинска запустят новый рейс в Нижний Новгород

Первый полет запланирован на 24 января

Новый рейс из Челябинска в Нижний Новгород запустят уже 24 января. Пассажиров будут перевозить на самолете CRJ-200, вместимость которого 50 человек. Перевозчиком стала авиакомпания из Республики Татарстан ЮВТ АЭРО, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта «Курчатов».

Рейсы в Нижний Новгород будут осуществляться два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Вылет в 4:10 по понедельникам и в 20:30 по пятницам, время в пути составит два часа. Вернуться в Челябинск прямым рейсом можно только в пятницу в 15:40, также за два часа. Либо с пересадкой через Казань в понедельник в 5:00 за пять часов пятьдесят минут.



Цена билета в одну сторону на сайте челябинского аэропорта составит 6530 рублей с багажом. На сайте авиакомпании билет можно приобрести за 4696 рублей.



Автор: Дарья Верещагина