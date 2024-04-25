Из Челябинска запустят новый маршрут в село Фершампенуаз

Автобусы начнут курсировать с 1 мая

Жители Нагайбакского района смогут ездить в Челябинск без пересадок. С 1 мая запустят новый рейс Фершампенуаз — Челябинск, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«В межмуниципальный маршрут № 591 Магнитогорск — Челябинск включен один оборотный рейс с заездом в село Фершампенуаз», — отметили в ведомстве.

По графику в понедельник, среду, пятницу и воскресенье автобус будет заезжать в Фершампенуаз в 5:26, отправка — в 5:30 от автостанции. Обратный рейс из Челябинска — в 21:30, прибытие в село — в 1:26.

Напомним, что в прошлом году в ходе прямой линии губернатора Алексея Текслера с южноуральцами положительно решился вопрос с организацией автобусного сообщения между селом Фершампенуаз и Челябинском. Селяне рассказали, как приходится ждать междугородний автобус из Магнитогорска на уличной остановке несколько часов. Глава региона дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта обеспечить все районные центры автобусными маршрутами до Челябинска.