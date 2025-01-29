Из Челябинска запустят инклюзивные авиарейсы для пассажиров с аутизмом

Они также подойдут для людей с повышенной тревожностью

Из Челябинска запустят инклюзивные рейсы для пассажиров с аутизмом и повышенной тревожностью. Перевозку будет осуществлять Smartavia, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе авиакомпании.

Компания внедрила стандарты помощи пассажирам с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития. Речь идет о сложностях, с которыми сталкиваются такие люди. Программу разработал фонд «Антон тут рядом».

Эксперты фонда провели очное обучение для инструкторов, старших и рядовых бортпроводников, а также сотрудников наземных служб авиакомпании. Помимо этого, в стандарты работы обязательного обучения бортпроводников будет внедрен специальный онлайн-курс.

«Это не только про доступную среду для людей с РАС: на практике мы видим, что программы поддержки людей с ментальной инвалидностью делают инфраструктуру удобнее и дружелюбнее для каждого», — сказала директор фонда Елена Фильберт.

Из Челябинска этой авиакомпанией можно улететь в Санкт-Петербург, Калиниград и Сочи.