Из Челябинска запустили сезонный поезд в Калининград

Он будет курсировать еженедельно с июня по сентябрь

В Челябинске запустили сезонный поезд № 426/425 в Калининград. Как рассказали в ЮУЖД, он будет курсировать с июня по сентябрь и проходить через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск.

Поезд будет ходить каждую неделю: отправляться из Калининграда — по понедельникам в 09:55, из Челябинска — по четвергам в 21:35 (время местное).

Вагоны предусмотрены плацкартными и купейными, в одном составе будет не более 300 мест для пассажиров. Для маломобильных граждан оборудовали специальные места.

Транзитный поезд идет через Литву. Сойти или сесть в этой стране нельзя.