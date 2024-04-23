Из Челябинска запустили сезонные поезда к Черноморскому побережью

Курсировать они будут через день

Южно-Уральская железная дорога запускает сезонные поезда в южном направлении в связи с растущим спросом. Уехать можно будет в Адлер, Новороссийск и на Имеретинский курорт, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд № 477/478 Челябинск — Адлер будет курсировать из Челябинска с 22 апреля по 17 сентября. Поезд № 455/456 Челябинск — Новороссийск будет следовать из столицы Южного Урала с 25 апреля по 30 сентября. Поезд № 463/464 будет возить челябинцев на Имеретинский курорт с 28 апреля по 1 октября.

Отправляться поезда будут через день.