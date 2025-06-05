Из Челябинска запустили несколько летних поездов на юг

Продажа билетов открыта за 90 суток

В сезон отпусков Южно-Уральская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов к Черному морю, сообщает пресс-служба железной дороги.

Поезда будут ходить по таким маршрутам:

— № 477/478 Челябинск — Адлер (через день);

— № 255/256 Челябинск — Новороссийск (через день);

— № 577/578 Челябинск — Имеретинский курорт (через день);

— № 425/426 Челябинск — Калининград (по четвергам);

— № 193/194 Челябинск — Севастополь (по пятницам).

За лето ЮУЖД планирует перевести на юг и обратно более 155 тысяч пассажиров.

Купить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Продажа билетов открыта за 90 суток.