В сезон отпусков Южно-Уральская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов к Черному морю, сообщает пресс-служба железной дороги.
Поезда будут ходить по таким маршрутам:
— № 477/478 Челябинск — Адлер (через день);
— № 255/256 Челябинск — Новороссийск (через день);
— № 577/578 Челябинск — Имеретинский курорт (через день);
— № 425/426 Челябинск — Калининград (по четвергам);
— № 193/194 Челябинск — Севастополь (по пятницам).
За лето ЮУЖД планирует перевести на юг и обратно более 155 тысяч пассажиров.
Купить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.
Продажа билетов открыта за 90 суток.