Из Челябинска запускают дополнительные поезда на море — в Анапу и Имеретинский курорт

Они будут ходить все лето, но не слишком часто

Продажа билетов на летние поезда в направлении юга стартовала весной, и сейчас большая часть билетов раскуплена. В связи с этим на юг из Челябинска запускают дополнительные поезда, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Из Челябинска будут ходить три состава.

Поезд № 590/589 Челябинск — Имеретинский Курорт — Екатеринбург. Из Челябинска отправляется 7 июня, а с Имеретинского курорта (считается территорией Сочи) — 10 июня.

Поезд № 189/190 Челябинск — Анапа. Из Челябинска отправляется 10 июня, назад — 13 июня.

Поезд № 419/420 Челябинск — Анапа. Из Челябинска отправляется 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, обратно — 24, 31 июля, а также 7, 14, 21 и 28 августа.

Напомним, ранее на ЮУЖД назначила сезонный летний поезд № 457/458 Челябинск — Анапа. Отправление из Челябинска — 4, 18 июня, обратно — 7, 21 июня.

Этим летом читатели ИА «Первое областное» жалуются на то, что поездка в купе такая же дорогая, как перелет самолетом. При этом ценник в один и тот же вагон может меняться в течение суток. Как это объяснили на железной дороге, читайте в отдельном материале.