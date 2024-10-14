Из Челябинска вывезли почти 3 тысячи кубометров снега за одни сутки

Улицы расчищают для автомобилистов и пешеходов

С начала снегопада в Челябинске идет работа по расчистке дворов и улиц от снега и наледи. Так, за прошедшие сутки техника вывезла на снегосвалку 2760 кубометров снега. Перейти на зимний режим работы дорожникам и дворникам пришлось с прошлого четверга, когда в город пришла зима.

Рабочие не только вывозят снег, но и обрабатывают реагентами тротуары и проезжую часть. Врио главы города Александр Астахов поручил усилить эту работу и уделить пристальное внимание очистке от снега и наледи парков и скверов.

«Я сам поехал и посмотрел: дорожное полотно более-менее в нормативном состоянии. Но я прошу сконцентрироваться на обработке противогололедной смесью остановок общественного транспорта и пешеходных тротуаров. Вижу, что эта работа ведется, ее нужно продолжать», — подчеркнул Александр Астахов.

Снег продолжат вывозить и в ближайшие дни, в том числе сметенные на обочины сугробы. Дневные температуры со знаком плюс позволяют работать в штатном режиме.

Придомовые территории в Челябинске сейчас убирают 1420 дворников. В мэрии также поручили проверить, все ли обеспечены противогололедной смесью.