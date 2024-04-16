Из Челябинска выдворили четверых иностранцев за нарушения миграционного законодательства

Полиция регулярно проводит рейды по контролю за пребыванием жителей других стран в России

Сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в ГУ МВД по региону.

Пресечено 13 административных правонарушений, семь из них — за незаконное осуществление трудовой деятельности. Работодателям грозит административный штраф до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. С начала 2024 года к ответственности за незаконное трудоустройство привлекли 155 мигрантов и 112 работодателей.

«В отношении четверых граждан ближнего зарубежья приняты решения об административном выдворении за пределы страны», — прокомментировали в региональном полицейском главке.