Из Челябинска в зону СВО отправился поезд с автомобилями для бойцов

У каждой машины — своя уникальная история

Челябинская область присоединилась к всероссийской акции Народного фронта и Российских железных дорог по отправке автомобилей бойцам в зоне СВО. Сегодня, 18 апреля, со станции Челябинск на запад страны отправилась платформа с тремя внедорожниками. Их пожертвовали военным простые южноуральцы, организации и предприятия региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам руководителя исполкома Общероссийского народного фронта в Челябинской области Дениса Рыжего, к 9 мая «Поезд Победы» привезет бойцам на передовой более ста вагонов техники со всей страны.

«Там будут и квадроциклы, и тяжелые машины. В Челябинске мы собрали уазики и „Ниву“. Эти машины будут переданы в Ростове непосредственно нашим, челябинским, ребятам. Мы надеемся, что они помогут им успешно выполнить боевую задачу и вернуться с победой живыми и здоровыми», — сказал Денис Рыжий.

У каждой из машин — своя история. Например, «Ниву» передала семья пенсионеров. Автомобиль не новый, но в отличном состоянии. Старенький УАЗ-469 на свои деньги выкупили у армии преподаватели Южно-Уральского многопрофильного колледжа, в реставрации машины принимали активное участие студенты. Третий автомобиль, новый УАЗ «Патриот», приобрело челябинское предприятие ООО «МПТО». По словам Дениса Рыжего, этот внедорожник передадут разведке 90-й танковой дивизии.

Представитель ООО «МПТО» Елена Косурова рассказала, что каждый сотрудник компании так или иначе вложился в приобретение автомобиля.

«Мы думали, каким образом можем помочь, и решили, что лучше всего приобрести именно автомобиль, потому что с этим есть определенный дефицит. Решили купить новый УАЗ „Патриот“, чтобы облегчить нашим бойцам выполнение боевых задач», — сказала Елена Косурова.

По словам заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги Дмитрия Горбунова, из Челябинска автомобили сначала отправятся в Москву, откуда с общим составом поедут в Ростов-на-Дону. РЖД доставит автомобили в пункт назначения за свой счет.