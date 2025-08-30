Из Челябинска в зону СВО отправили 13 автомобилей налоговой службы

Ранее в ведомство с просьбой об авто обращался один из бойцов

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Два микроавтобуса и 11 легковых авто отправили южноуральским бойцам в зону СВО сотрудники челябинского управления Федеральной налоговой службы. Машины военнослужащим необходимы для эвакуации раненых и перевозки гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе реготделения Народного фронта.

Запрос в ведомство на отправку в зону СВО двух авто поступил весной от сапера 90-й танковой дивизии. Передать машины ему не успели — боец погиб. Но начатое решили довести до конца: к двум авто добавили еще 11, которые ранее были «на службе» у налоговиков, и отправили военнослужащим.

«Это уже второй наш транш. В этот раз он состоит из двух микроавтобусов и 11 легковых авто. Мы не могли не откликнуться на просьбы бойцов»,— отметил руководитель управления ФНС по Челябинской области Александр Жеребцов.

Совсем скоро автомобили будут доставлены бойцам разных подразделений.