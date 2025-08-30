Из Челябинска в зону СВО доставили спецоборудование для связистов

В посылках — более 140 единиц техники

В зону проведения спецоперации связистам из Челябинска доставили партию спецоборудования. Роутеры, телефоны, кабели, радиомосты, источники питания — это и многое другое получила воинская часть, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Закрыли потребности, обозначенные в заявке руководителя воинской части. Точно знаем, что ребята очень ждут этот груз, поэтому постарались собрать его максимально оперативно»,— рассказал мэр Алексей Лошкин.

Новая техника обеспечит устойчивую связь между командованием и подразделениями, а также внутри боевых групп, что позволит выполнять задания еще эффективнее.

Ранее челябинское управление ФНС передало военнослужащим 13 автомобилей, в том числе два микроавтобуса. Транспорт необходим бойцам для эвакуации раненых и перевозки гуманитарки.