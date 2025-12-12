Из Челябинска в Ясиноватую отправлен 10-тонный гуманитарный конвой

«Единая Россия» обеспечила отправку более 2 тысяч новогодних подарков

Из Челябинска в Ясиноватую отправлен 10-тонный гуманитарный конвой. Сегодняшняя отправка особенная: основная часть груза состоит из новогодних подарков для детей. В Ясиноватую отправились 2 353 новогодних набора от секретаря Регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также 19 подарков с акции «Елка желаний».

53-й гуманитарный конвой отправил первый заместитель секретаря Челябинского реготделения «Единой России», вице-губернатор Роман Воллерт

«Дети получат подарки уже на следующей неделе. Я думаю, что это очень важная история для детишек, которые чувствуют, что Челябинская область участвует, создает для них новогоднее настроение. Для нас самих это тоже очень важно и очень значимо», — поделился он.

В состав груза также вошли книги и учебные материалы для образовательных учреждений, а также кондитерские изделия и сухие завтраки. Все эти подарки собраны при поддержке партийцев, волонтеров, педагогов, организаций и неравнодушных южноуральцев.