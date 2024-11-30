Из Челябинска в Усть-Катав отправился первый поезд 30 ноября

Электричка будет курсировать по выходным и праздничным дням

С сегодняшнего дня, 30 ноября, начал курсировать новый пригородный поезд Челябинск — Усть-Катав. Жители горнозаводской зоны получили прямое железнодорожное сообщение со столицей региона, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням. Из Челябинска он отправляется в 06:04, из Усть-Катава — в 17:46. Время в пути составляет 5,5 часа. Электричка следует через такие станции, как Вязовая, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс 1 и Чебаркуль.

«В декабре поезд станет частью мультимодального маршрута до ГЛК „Завьялиха“ и будет курсировать до 16 марта. Любителей горных лыж от станции Вязовая трансфер будет доставлять до курорта»,— уточнили в Свердловской пригородной компании.

Продажа билетов на поезд открывается за 10 суток. Стоимость билета на полный маршрут — 974,90 рубля. Действуют все льготы.