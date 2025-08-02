Из Челябинска в Уфу отправилась первая «Ласточка»

Рассказываем, по какому графику курсирует электропоезд

Сегодня, 2 августа, из Челябинска в Уфу отправился первый электропоезд «Ласточка». Для первых пассажиров на перроне устроили праздник с актерами-мимами, а также им вручили тематические сувениры, рассказали в пресс-службе Миндора Челябинской области.

С сегодняшнего дня поезда «Ласточка» по маршруту Челябинск — Уфа будут курсировать еженедельно с субботы по понедельник. Электричка отправляется в 06:04 и прибывает в Уфу в 15:21, на конечную станцию Дема (район в Уфе) — в 15:36. Из Уфы в Челябинск — с пятницы по воскресенье с отправлением из Демы в 13:25, из Уфы — в 13:39 и прибытием в Челябинск в 23:05.

На маршруте Челябинск — Уфа предусмотрены 23 остановки на станциях и остановочных пунктах, на маршруте Уфа — Челябинск — 32 остановки.

Билет на электричку по направлению Челябинск — Уфа стоит 1751,4 рубля. Места не указываются. На маршруте действуют все льготы.

«Запуск нового маршрута стал возможен благодаря совместной работе правительств Челябинской области и Башкирии, Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог»,— отметили в ведомстве.