Из Челябинска появятся дополнительные рейсы в Анталью с 11 сентября до конца октября. Теперь добраться до солнечной Турции можно будет три раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Авиакомпания AZUR air организует еще один самолет каждый четверг. Такая программа будет доступна только до конца октября. Он рассчитан на 336 мест в салоне эконом. При этом кресел по маршруту станет почти в два раза больше, благодаря вместительному вместительному самолету Boeing 767-300.
Также южноуральцы, не успевшие купить билеты в Челябинске, могут вылететь дополнительным рейсом в Анталью из соседнего Екатеринбурга. Чуть дальше — из Перми, Казани и Уфы.
Ранее мы писали, что из Челябинска в Хургаду (Египет) появится первый чартерный авиарейс. Купить на него билеты можно только в составе турпутевок.
