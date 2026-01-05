Из Челябинска в Троицк 10 января отправится очередной ретропоезд

Путешественникам покажут расцвет купечества на Южном Урале

Если лежать на диване — не ваш путь, то самое время отправиться в путешествие... в Троицк! 10 января из Челябинска трогается ретропоезд, билеты лучше бронировать заранее, а для сборов в дорогу время еще есть. Тур выходного дня «Троицк. Путешествие во времени» организован при содействии министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Путешественников ждет в пути интерактивный рассказ об истории костюма прошлого века, чай с ароматным пряником, испеченным по старинному рецепту. В Троицке гостям покажут усадьбу Осипова, где сохранилась аутентичная атмосфера зажиточного купеческого дома, проведут экскурсию в краеведческий музей. Кульминацией поездки станет бал XIX века, где можно померить на себя другую эпоху.

Если соберетесь, шлите нам свои фото, видео и впечатления!



«Обратно из Троицка в Челябинск путешественников с комфортом доставит электровоз, и это будет плавным возвращением из прошлого в настоящее», — сообщает Свердловская пригородная компания.

Напомним, первый ретропоезд отправился в Троицк 18 октября.

Тур организован при поддержке Южно-Уральской железной дороги, Центра проектного развития и АО «Свердловская пригородная компания». Кстати, среди точек маршрута в Троицке станут знаменитые Торговые ряды. Вчера мы писали, что там организовали самый настоящий Музей СССР. Фото богатой экспозиции — здесь.