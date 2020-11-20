Из Челябинска в Москву отправится праздничный рейс фирменного поезда «Южный Урал»

Мероприятие организовано в честь 55-летия поезда.

Фирменный поезд № 13/14 «Южный Урал» празднует свое 55-летие. В честь этого события 20 ноября из Челябинска в Москву отправится праздничный рейс. Мероприятие пройдет при участии замначальника Южно-Уральской железной дороги Дмитрия Горбунова и главного инженера Уральского филиала АО «ФПК» Александра Кузнецова.

Пассажира, который первым приобрел билет на этот рейс, поздравят и вручат подарки.

«Поезд № 13/14 „Южный Урал“ сообщением Челябинск — Москва был запущен в 1965 году и стал одним из первых фирменных поездов, сформированных на Южно-Уральской железной дороге. В нем регулярно внедрялись передовые методы обслуживания пассажиров. Так, силами проводников были созданы справочные бюро, организованы „бытовые уголки“, где пассажирам предлагались предметы первой необходимости и настольные игры. Через проводника можно было дать телеграмму, заказать такси, забронировать номер в гостинице города. В поезде был организован народный контроль и народная дружина. Кроме того, в „Южном Урале“ был открыт первый передвижной книжный киоск на железнодорожном транспорте СССР», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

За прошлый год в фирменном поезде «Южный Урал» проехала 271 тысяча человек. Состав везет пассажиров из Челябинска в Москву и обратно. Путь в каждую из сторон составляет чуть больше 30 часов.