Из Челябинска в Москву отменили несколько авиарейсов

Столичные аэропорты закрывали из-за атаки беспилотников

Сегодня, 20 июля, отменены несколько рейсов из Челябинска в Москву и обратно, сообщается на сайте аэропорта Курчатов. Минувшей ночью московские аэропорты закрывали из-за атаки беспилотников.

Из Челябинска отменены рейсы в Москву, запланированные на 12:30, 16:20 и 19:40. Несколько рейсов утром вылетели с задержкой.

Из Москвы в Челябинск один из авиарейсов задерживается на восемь часов: самолет должен был вылететь в 4:15, но теперь отправится только в 12:55. Рейсы, вылет которых запланирован на 11:35, 15:25 и 18:40, отменены.

Кроме того, в Челябинске задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Сургут — самолеты прибудут в столицу Южного Урала с задержкой.

Пассажирам рекомендуют держать связь с авиакомпаниями и следить за онлайн-табло в аэропортах.