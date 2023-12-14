Из Челябинска в Москву и Питер на новогодние каникулы запустят дополнительные поезда

В вагонах предусмотрены гендерные купе и места для инвалидов

На предстоящие новогодние праздники в Челябинской области назначены три дополнительных поезда в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд № 546/545 Челябинск — Нижневартовск отправится из Челябинска 29 декабря и на следующий день вернется обратно.

Поезд № 283/284 Челябинск — Москва будет отправляться 26 и 27 декабря, 1, 6 и 7 января с возвращением из Москвы 28 и 29 декабря, 3, 8 и 9 января.

Поезд № 245/246 Челябинск — Санкт-Петербург отправится в Северную столицу 2 января и отбудет обратно 4 января.

На ЮУЖД уточнили, что во всех поездах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, мужские и женские купе, доступны услуги перевозки домашних животных без сопровождения хозяевами, а также багажное купе.