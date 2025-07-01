Из Челябинска в Магнитогорск отправится дополнительная пара «Ласточек»

Рейс добавили из‑за высокого спроса

Начиная с 7 июля, по понедельникам из Челябинска в Магнитогорск и обратно будет курсировать дополнительная пара поездов «Ласточка». Дневной рейс добавили из-за высокого спроса, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Доппоезд будет отправляться из Челябинска в 12:35 и прибывать в Магнитогорск в 17:04. Из Магнитогорска он будет отправляться в 11:25, прибывать в Челябинск — в 15:54.

Время в пути с остановками на станциях Троицк, Тамерлан и Караталы‑1 составит 4 часа 29 минут.

Напомним, на сегодняшний день поезда «Ласточка» выполняют по два рейса с понедельника по четверг и по три — с пятницы по воскресенье. Теперь же по понедельникам будет три рейса.