Из Челябинска в Копейск будут ездить новые автобусы

Современный транспорт начнут запускать с 1 ноября

Челябинская агломерация продолжает переход на новую технику. С 1 ноября 38 новых автобусов будут работать на маршрутах 123 и 125, связывающих Челябинск и Копейск, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Это уже знакомые челябинцам зеленые низкопольные автобусы, оснащенные кондиционерами, на газомоторном топливе. Пассажиры смогут оплатить проезд банковской картой, транспортной картой Челябинска и наличными.

Путь этих автобусов от идеи до реализации занял несколько лет. Этому способствовало полноценное финансирование работы транспорта по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», отмечает Алесандр Егоров. Разрабатывали документацию, формировали заявки, на полученные средства приобретали технику в лизинг. Перевозчики — победители аукционов выбрали модели автобусов, их заказывали на заводе в начале 2024 года. Сейчас технику оборудую телематикой и поставляют заказчику.

В Челябинске в 2024 году обновится до 490 единиц транспорта. Из них уже поступили 215 единиц.

