Из Челябинска в Калининград летом начнет курсировать прямой поезд

Рейсы будут еженедельными

В июле и августе можно будет уехать из Челябинска в Калининград прямым поездом. О запуске сезонного рейса № 426/425 Калининград — Челябинск рассказали в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог.

Из Челябинска поезд будет отправляться по четвергам в 23:00, из Калининграда — по понедельникам в 09:27. Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск.

«Российские транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе», — уточняют в ЮУ ЖД.