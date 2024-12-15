Из Челябинска в Екатеринбург отправился новый электропоезд «Финист»

Время в пути составляет чуть более четырех часов

Сегодня, 15 декабря, из Челябинска в Екатеринбург отправился первый скорый электропоезд «Финист». Пассажиры электрички получили на память сувениры, а самый первый пассажир — 11-летний челябинец Егор, который отправился в уральскую столицу с мамой и братом, — сертификат на 10 поездок. В пресс-службе ЮУЖД напомнили, по какому расписанию следует «Финист».

Из Челябинска поезд отправляется в 7:00 и прибывает в Екатеринбург в 11:18. Обратно в Челябинск поезд отправляется в 18:25 и прибывает в 22:43. Электричка будет ходить ежедневно.

«Поезд делает остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и остановочный пункт Первомайская»,— напомнили в ЮУЖД.

Билеты продаются в кассах, терминалах и онлайн с указанием мест.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркивал, что запуск электропоезда «Финист» станет новым шагом в развитии агломерации Челябинск — Екатеринбург.

Напомним, 14 декабря из Челябинска отправился первый поезд до ГЛК «Завьялиха».