Из Челябинска в Екатеринбург в январские праздники пустят дополнительные электрички

Поезда будут ходить туда и обратно три раза в день

Свердловская пригородная компания в связи с новогодними каникулами и повышенным пассажиропотоком скорректирует расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Ключевое изменение коснется популярного направления Челябинск — Екатеринбург. С 26 декабря по 12 января назначены дополнительные ежедневные рейсы для поезда № 7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург и для поезда № 7028/7008 Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск. В праздники они будут курсировать три раза в день в каждом направлении.

Из Челябинска: в 06:45, 13:42 и 19:13.

Из Екатеринбурга: в 08:34, 11:41 и 18:07.

Электрички Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово (№ 7654/6053/6054/6057) не будут курсировать 1 января, а с 2-го числа будут ходить с понедельника по субботу.