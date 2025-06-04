Из Челябинска пустят дополнительные электрички в Магнитогорск и Екатеринбург

В праздники ожидается повышенный спрос на билеты

В длинные июньские выходные из Челябинска будут запущены дополнительные электрички в Магнитогорск и Екатеринбург, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Так, 11 и 12 июня назначаются дополнительные рейсы:

— № 7028/7008 Екатеринбург-Пассажирский — Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 11:41);

— № 7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 13:42).

Также 11 и 12 июня будут курсировать электропоезда:

— № 7905 Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский «Ласточка» (отправление в 12:35);

— № 7906 Магнитогорск-Пассажирский — Челябинск «Ласточка» (отправление в 11:25).

При этом 12 и 13 июня отменят электропоезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск, который курсирует по рабочим дням (отправление 07:31).

Актуальное расписание есть на сайте Свердловской пригородной компании www.svrpk.ru, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».