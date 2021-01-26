В Челябинске электричку впервые выведет в рейс женщина-машинист

Но страховать ее все же будет мужчина

В Челябинске появилась первая женщина — машинист электропоезда. Раньше эта профессия была доступна лишь для мужчин, но в 2020-м году на Южном Урале впервые набрали учебную группу из представительниц «слабого» пола.

На первые курсы машинистов для женщин набрали 19 девушек со всей России. Впереди у них практика и стажировка в качестве помощника машиниста.

«Холдинг „РЖД“ провел подготовку инфраструктуры и подвижного состава к работе женщин: определены участки работы и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, пошита форменная одежда, определены меры социальной поддержки», — рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В Челябинской области на специальные курсы отправились две кандидатки. Все этапы обучения уже прошла Виктория Пахомова. Сегодня, 26 января, она отправилась в свой первый рейс из Челябинска. Также обучение завершила Виктория Ятченко, она тоже планирует работать на ЮУЖД.

Девушки — помощники машинистов на электропоездах будут выходить на рейсы в Челябинской и Курганской областях.