Из Челябинска отменили автобусы в Ашу и Казань

На трассе М‑5 образовалась многочасовая пробка

Дорожные работы на трассе М-5 стали причиной многочасовой пробки. Она образовалась между Трехгорным и Ашой. Из-за этого из Челябинска отменили автобусы в Ашу и Казань.

Автобус № 627 «Челябинск — Аша» ходил по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Автобус № 950 «Челябинск — Казань» выезжал в рейс через день.

«Пока перевозки по обоим маршрутам полностью остановлены. Ориентировочно до 8 мая», — рассказали ИА «Первое областное» в отделе перевозок «Службы организации движения».

На Казань пока ходит автобус казанского перевозчика, но и тот — с задержкой. Актуальное расписание можно узнать в справочной автовокзалов по номеру телефона 8 (351) 778-62-42.

До Аши и Казани сегодня можно добраться по железной дороге.

Для большегрузов, которые выполняют коммерческие рейсы, обозначены альтернативные пути объезда пробки.