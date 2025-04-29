Из Челябинска на майские праздники пустят дополнительные электрички

Они поедут в Екатеринбург и Магнитогорск

С 30 апреля по 12 мая Свердловская пригородная компания пустит дополнительные электрички для пассажиров из Челябинской области, сообщает пресс-служба СПК.

Так, частота курсирования пригородных поездов Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск увеличится до трех раз в день с 30 апреля по 12 мая, кроме 6 мая:

— из Челябинска в 06:45, 13:42, 19:13;

— из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07.

Электропоезда «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск будут курсировать три раза в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая:

— из Челябинска в 06:30, 12:35, 17:45;

— из Магнитогорска в 06:36, 11:25, 17:23.

Кроме того, на время праздничных дней отменят электрички, которые ходят только по рабочим дням.