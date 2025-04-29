С 30 апреля по 12 мая Свердловская пригородная компания пустит дополнительные электрички для пассажиров из Челябинской области, сообщает пресс-служба СПК.
Так, частота курсирования пригородных поездов Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск увеличится до трех раз в день с 30 апреля по 12 мая, кроме 6 мая:
— из Челябинска в 06:45, 13:42, 19:13;
— из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07.
Электропоезда «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск будут курсировать три раза в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая:
— из Челябинска в 06:30, 12:35, 17:45;
— из Магнитогорска в 06:36, 11:25, 17:23.
Кроме того, на время праздничных дней отменят электрички, которые ходят только по рабочим дням.