Из Челябинска в Донбасс отправили грузовики с новогодними подарками

Мечты детей из Волновахи и Ясиноватой осуществила «Елка желаний»

До Нового года из Челябинска в города Волноваху и Ясиноватую будут доставлены 45 тонн очередного гуманитарного груза, собранного «Единой Россией», сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе регионального отделения партии. Гумконвой везет в Донбасс продукты питания, средства гигиены и теплые вещи, а также подарки, которые загадали дети в рамках акции «Елка желаний».

Это уже 21-й по счету груз в Донбасс, отправленный в этом году партийцами.

По словам заместителя руководителя регисполкома «Единой России» Владимира Шубина, в рамках акции «Елка желаний» дети Волновахи и Ясиноватой получат велосипеды, синтезатор, кукольные домики, спортивный инвентарь и многое другое.

«Все, что дети загадали, партийцы осуществили», — сказал Владимир Шубин.

В составе груза в Донбасс также доставят новогоднюю почту с поделками, письмами и открытками для бойцов в зоне СВО от жителей Челябинской области.

Гумконвой прибудет к месту назначения 27—28 декабря.

Кстати, это не первая новогодняя отправка из Челябинска в Донбасс. Ранее челябинский предприниматель Светлана Котлярова передала в Ясиноватскую городскую библиотечную систему новые детские книги, а Челябинская библиотека для слепых — тактильно-рукодельную книгу для маленьких читателей.