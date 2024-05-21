Из Челябинска улетел первый прямой самолет до Минска

Рейсы будут выполняться каждую неделю по вторникам

Сегодня из Челябинска улетел первый прямой самолет в Минск. Субсидируемые рейсы организованы в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительствами Челябинской области и Республики Беларусь. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Полеты выполняет авиакомпания Red Wings. Загрузка первого рейса составила порядка 60%.

«Это очень важное событие. Впервые представлен прямой рейс Челябинск — Минск и обратно. До этого прямого сообщения не было, челябинцы могли добраться до столицы Белоруссии только с пересадками в Москве или Санкт-Петербурге», — отмечает гендиректор аэропорта Челябинска Александр Чугунов.





Семья Чипизубовых приехала в Челябинск специально из Казахстана, чтобы вылететь прямым рейсом до Минска. Возможность добраться туда за три с половиной часа стала для них приятной неожиданностью.

«Мы даже не знали. Всегда знали, что есть вылет из Екатеринбурга. В интернете увидели, что теперь есть из Челябинска. Это намного удобнее, хорошо, что прямой, выбрали удобные места, проходим регистрацию», — рассказывает Андрей Чипизубов.

Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам, время в пути — 3 часа 30 минут. Вылет из Челябинска в 13:30, прибытие в Минск в 15:00; вылет из Минска в 16:00, прибытие в Челябинск в 21:10.





Ожидается, что новое направление поможет активнее развивать гуманитарные и экономические связи между регионом и Республикой Беларусь.

«Работа по организации рейсов выполнялась по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках реализации соглашения между правительством Челябинской области и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве», — отметил глава регионального Миндортранса Алексей Нечаев.



Сегодня вечером самолет вернется в Челябинск, его встретят водной аркой, именно так принято приветствовать первые рейсы.

Напомним, возможность запуска прямого авиарейса обговаривалось во время визита премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в Челябинскую область.

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