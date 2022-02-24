Из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов‑на‑Дону

Также не состоятся перелеты из этих городов в областной центр

Из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. Также не состоятся перелеты из этих городов в областной центр. Об этом сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.

«Завтра, 25 февраля 2022 года, отменены рейсы: N4 222 Сочи — Челябинск; N4 221 Челябинск — Сочи; А4 249 Ростов-на-Дону — Челябинск; А4 250 Челябинск — Ростов-на Дону», — говорится в сообщении от аэропорта.

Напомним, решением Росавиации полеты в ряд аэропортов юга России с 4 часов 47 минут 24 февраля до полуночи 25 февраля временно приостановлены. Речь идет про 12 аэропортов на юге РФ, среди них Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.



Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории ДЛНР.