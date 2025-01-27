Из блокадного Ленинграда в Челябинскую область были эвакуированы почти 69 тысяч человек

Многие — сотрудники Кировского завода

В годы Великой Отечественной войны в Челябинскую область эвакуировали свыше 400 тысяч человек. Кого-то из Московской области, кого-то с юга России. А в конце войны даже из Варшавы и Германии. Почти 18% из четырехсот тысяч — 68 744 человека — прибыли из Ленинграда. И еще 13 человек — из Ленинградской области. В трагедию семей погружался корреспондент ИА «Первое областное».

База данных архива Челябинской области говорит о том, что больше 20 тысяч ленинградцев прибыли в Челябинск. Это были и взрослые, отправившиеся на заводы (вывозили из Ленинграда целыми предприятиями), и дети. Кто-то шел работать, кто-то не знал, что делать дальше. Завену Абраменко было 30 с лишним лет, когда его эвакуировали в Челябинск. По прибытии на Южный Урал его записали в иждивенцы. Завена поселили в коридоре на четвертом этаже одного из домов Ленинского района.

Прибывали и семьями. Надежду Абель, 1888 года рождения, эвакуировали вместе с предприятием, но в Челябинске она стала «иждивенцем». Ее двадцатилетняя дочь пошла приемщицей на Кировский завод. Вместе они жили на улице Халтурина. К слову, работать на заводы пошли почти 9 тысяч человек, большинство — на Кировский металлургический. Цеха начали эвакуировать в Челябинск с июля 1941 года.

А вот Антонина Усадьбина до войны работала педагогом в ленинградском детском саду № 26. Но пришел враг, а вместе с ним бомбежки и голод. С двумя дочерьми — вторая ее дочка родилась в 1942 году — женщину вывезли в Челябинск. Антонина стала домохозяйкой в бараке НКВД.

Очень много детей ехали одни. Остались ли они сиротами или нашли своих родных по мере взросления, остается загадкой. Но интернаты и ясли Челябинской области были переполнены. Например, Витале Афанасьеву было всего 3 года, когда началась война. В его карточке указано, что его «местом работы» был завод Марти, должность — воспитанник. Видимо, при предприятии был свой интернат. Во время войны его отправили в Сатку, в очередной детдом. В примечаниях карточки дополнение: родители умерли. А у десятилетней Наташи из города Сланцы была связь с матерью. Но дожили ли родные до победы — кто знает...

Однако самые страшные страницы — те, где нет данных о фамилиях, именах, дате рождения. Будто и ниточки у этих людей с прошлым, любящими родными нет:

«(Нет данных) Татьяна (зачеркнуто), Анна Борисовна, еврейка. Фрагменты не читаемы, страница оборвана. Сведения о родителях: мать умерла, сестра эвакуировалась в Горьковскую область, город Дзержинск. Сестра Надежда Сергеевна, 18 лет, живет в Ленинграде».

«Вова Когарлицкий, 2 года и 6 месяцев, Ленинград. После эвакуации — дошкольный интернат № 2».

«Владимир Смирнов, 1943 года рождения, Ленинград. После эвакуации — Звягинский интернат. Отец в рядах РККА...»

Материал создан ИА «Первое областное».