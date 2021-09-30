«Из 12 вещей можно составить 50 разных комплектов»: стилист — о капсульном гардеробе этой осени

Екатерина Муравьева — о трендах наступившего сезона, импульсивных покупках и одежде, от которой надо без сожаления избавляться

Каждый сезон модные тенденции диктуют нам, что и как носить. В этом многообразии выбора не сложно и заблудиться — есть риск набрать массу красивых, но, по сути, ненужных вещей. Стилист из Челябинска Екатерина Муравьева уверена, что ситуацию спасет капсульный гардероб. Что это такое, зачем он нужен и как его правильно составлять, стилист рассказала в интервью ИА «Первое областное».

— Екатерина, что такое капсульный гардероб? Несмотря на то что это словосочетание на слуху, для многих из нас до сих пор непонятно: что такое капсула?

— Капсула — это набор одежды, которая гармонично сочетается между собой. Каждая собирается относительно образа жизни человека. У вас, например, одна капсула, у меня будет совершенно другая. Смысл в том, чтобы подбирать вещи персонально. При этом учитывается природный колорит человека, образ жизни, тип телосложения и многие другие факторы. Капсула может быть для работы, спорта, отпуска и так далее.

В ней обязательно должны быть трендовые позиции. Я считаю, что все-таки тренды важны и нужны. Многие ими пренебрегают, потому что считают, что это вещи на один сезон. Но человек, который следит за тенденциями современной моды, добивается поставленных целей, продвигается по карьерной лестнице и так далее, — он уверен в себе.

Цвета тоже важны в капсуле, их должно быть не больше трех. Но не забываем, что у каждого цвета есть еще спектр оттенков, — ими разбавлять капсулу можно и нужно. Многие считают цветом черный, белый и бежевый, но они не имеют в себе никакого пигмента. За цвет мы их не считаем, это все фундамент, база. В этом сезоне очень актуальны такие цвета, как лавандовый, зеленый, принт «гусиная лапка» и другие.

Фуксия, кстати, это граничащий цвет между синим, фиолетовым и красным. На самом деле ничего нового не придумывается, каждый холодный сезон включает в себя несколько базовых оттенков — это хаки, горчичный, кирпичный.





— А для чего вообще нужен капсульный гардероб? Какова его главная функция?

— Капсульный гардероб — это «экологичный» подход к составлению своего образа.

— То есть, отправляясь в магазин и составляя капсулу, мы не набираем десятки вещей, которые потом копятся в нашем шкафу? Вспоминаем поговорку: лучше меньше, да лучше.

— Да, все верно, потому что многие девушки сталкиваются с ситуацией: когда просыпаешься утром, начинаешь собираться на работу или на какое-то мероприятие — и у тебя возникает вопрос: что же мне надеть?

Одежды очень много, а надеть нечего. Такой проблемы не будет, когда в гардеробе все выстроено капсульно. Мы точно знаем, что можем надеть и с чем это сочетать.

— А универсальная капсула может быть?

— Возможно, но я все же разделяю их по темам. У меня, например, есть капсулы для работы, а есть для повседневной жизни. У вас может быть универсальная капсула, только она будет включать в себя чуть больше вещей, чем классическая. Вообще, в капсулу входит обычно от 12 до 26 вещей. Чем больше, тем хуже, потому что уже начинается перебор. Вот и считайте: из 12—13 вещей можно составить 50 разных комплектов!





— А важно, сколько из этих 12 вещей для «верха» и «низа»?

— Да, это очень важный момент. Вообще, любой образ всегда должен выстраиваться с поясной одеждой — это брюки, юбки, шорты. Я всегда говорю: есть «женщина-брюки», есть «женщина-юбки». Предположим, в женской капсуле есть джинсы и классические брюки — этого достаточно для капсулы. Соответственно, на каждый низ изделия должно быть по два-три варианта верха. Смысл в том, что любой верх непременно должен сочетаться с низом.

Две пары обуви достаточно для капсулы — это вариант на каблуке и на плоской подошве. Надеваешь брюки с ботильонами — это один стиль, брюки с рубашкой и ботинками, заправляя брючины в ботинки, — уже получается новый, более расслабленный и повседневный вариант образа.

— Аксессуары тоже входят в капсулу или они считаются отдельными элементами?

— Сумка, например, это основополагающий элемент, и он, конечно, должен быть в капсуле. Для тех, кто любит подчеркивать свою фигуру, пояс также можно в нее включить. Что касается каких-то мелких изделий вроде часов или сережек, то я их обычно не включаю в капсулы. Есть девушки, которые носят только ювелирные украшения, они не носят бижутерию, к примеру, и могут обойтись сережками и часами. А есть девушки, которые любят яркие аксессуары.





— Есть еще один аксессуар — это платок. Летом он был на пике. Актуальны ли сейчас шелковые платки и если да, как они вписываются в осенний образ?

— Платки, можно сказать, уже четыре года на пике. Это говорит о том, что это макротренд современной моды. Я, кстати, сегодня тоже пришла в платке. Как их завязывать, зависит только от вас, от вашего вкуса, внешности. Сейчас очень модно делать косынки, можно носить как бандану.

Еще один макротренд современной моды — это возвращение к женственности, и это очень радует. Потому что все эти вещи оверсайз уже надоели многим. Ко мне все чаще приходят клиентки и просят обойтись без подобной балахонистой одежды. Мода это чувствует, тренды формирует прежде всего общество. И платки — это то, что делает образ максимально женственным.

— Когда мы говорим про женственность, сразу в голову приходят облегающие фигуру платья, но сейчас это не тренд. Такие вещи будут возвращаться в моду или они все-таки никуда не уходили?

— Я считаю, модно то, что нравится вам. Когда меня спрашивают, долго ли будет та или иная вещь актуальна, я всегда отвечаю: «Если вам нравится эта вещь, тогда носите ее». Главное — находить компромисс между своими желаниями и тенденциями моды, а также знать свою стилевую опору.





— А что такое стилевая опора и как ее определить?

— Нужно задать себе вопрос, надо выбрать две-три вещи, без которых вы не представляете свой гардероб. Это может быть обувь, платья — все что угодно. Стилевая опора должна быть нашим «местом силы», если можно так сказать. Это те вещи, в которых мы чувствуем себя наиболее комфортно, — на них и надо делать упор, выбирая гардероб.

Многие стилисты говорят: «Если у тебя уже есть много рубашек, перестань их покупать». Я придерживаюсь другого мнения. Нужно прислушиваться к себе. Почему ты покупаешь очередную рубашку? Наверное, ты их любишь? Тогда не бери однотипные модели, возьми другой фасон или цвет, яркую или с принтом, чтобы они отличались друг от друга. Тогда у вас всегда будет что надеть, и это будет та одежда, которая вам нравится.

— Многослойность в это сезоне актуальна?

— Безусловно. Многослойность — это то, с чем работают стилисты. Многие женщины считают, что многослойные комплекты мешают им двигаться, в них некомфортно, жарко. Однако правильная многослойность способна акцентировать талию, сделать силуэт более стройным. Она дарит нам еще больший потенциал составления комплектов.

— С чего начинается составление капсулы? Раньше сумку подбирали к обуви — сейчас это уже не тренд?

— Знаете, есть такие простые истины, которые всегда будут актуальны. Действительно, мы и сейчас сумку подбираем к обуви. И нет ничего плохого, когда черная сумка идет в капсуле с черными ботинками. Это очень удобно.

Но прежде чем составлять полноценную капсулу, нужно составить комплект. Начинаем мы с поясной одежды, потом добавляем внутренние слои, затем обрамляем верхним слоем, и уже в конце верхняя одежда. Только потом мы выбираем обувь и подбираем сумку ко всей капсуле.





— Предположим, я пришла в магазин и мне нравится вещь, но у нее сложный принт или необычный фасон. Я понимаю, что в капсулу мне это не подойдет. Вопрос: поддаться этому импульсу и купить или сделать выбор в пользу других вещей?

— Вопрос непростой. Дело в том, что я придерживаюсь мнения, что нужно к себе прислушиваться. Но это скорее касается цвета, чем фасона. Если у вас капсула состоит из зеленого или синего, а вам сильно хочется платье красного цвета, то возьмите одну вещь. Не вкладывайте в нее большую инвестицию, эта вещь будет дарить вам хорошее настроение и станет «витамином» для вашего организма. Возможно, через какое-то время вы составите с этой вещью уже новую капсулу.

Прежде чем покупать какую-то вещь, нужно всегда в голове составлять минимум пять комплектов с ней из вашего гардероба. Если вы их составили, то покупайте ее, вы точно найдете, с чем ее сочетать.





— Грубая обувь в этом сезоне тоже один из главных трендов?

— Она уже давно с нами, с чем угодно сейчас носят грубую обувь — хоть с брюками, хоть с платьями. Сегодня в моде любая обувь, лишь бы она выглядела необычно: острый мыс, квадратный мыс, массивный ход, фурнитура — строгих правил нет. Есть девушки, которые любят классику, они могут взять обувь с острым мысом либо ботильоны.

Дело в том, что многие тренды не воспринимают, потому что видят только утрированную версию тенденции и думают, «как это можно надеть». А если у вас большой размер обуви, но сильно хочется массивную обувь, то просто нужно ее комбинировать с чем-то объемным сверху. Тогда крупная обувь не будет казаться такой уж громоздкой.





— Что еще из трендов этой осени вы можете отметить?

— Воротничок актуален, принт «гусиновая лапка», стеганое пальто — это тоже макротренд, он не выходит из моды. Куртка-пиджак взорвала показ мод. Кроп-топы и бельевой стиль сейчас в тренде. Более смелые решения в моде: портупеи, прозрачные топы, лонгсливы, корсеты, баска.

— Челябинск, на ваш взгляд, это город, где следят за трендами в одежде?

— Челябинск на самом деле хоть и серый город, как многие говорят, но здесь очень много модниц, брендов одежды, мероприятий, где можно блеснуть. Но есть и темная сторона нашего города: это те женщины и мужчины, которые тяжело воспринимают тренды. Это происходит из-за «насмотренности». Точнее, из-за ее отсутствия.

Мы формируем ее с самого момента рождения. Например, ребенок с мамой путешествует, ходит на различные выставки, он таким образом формирует свою «насмотренность» — он смотрит на красоту, вдохновляется ею. С годами эта привычка будет еще больше сформирована.





— А как приучить детей к красивой одежде?

— Мой сын, например, большую часть времени проводит в расслабленных образах. Сейчас мы стали ходить на дополнительные занятия к школе, я понимаю, что нужно переходить на новый уровень. Я начинаю его приучать к более строгому силуэту: купила ему трикотажный пиджак, вельветовые брюки. Нахожу компромисс, потихоньку внедряю в гардероб ребенка то, что будет изменять его вкусовые предпочтения, потому что начинается школа.

Очень важно прислушиваться ко вкусу ребенка. У всех разные предпочтения, персональные стили. Меня всегда удивляют мамы, которые одевают детей «под себя». Если вы понимаете, что ребенок спокойный, тихий, робкий, то не надо ему кислотные цвета в одежде выбирать. А если вы видите, что ваш ребенок яркий, активный, то пожалуйста. Цвет — это очень важный момент при выборе одежды.

— А что такое дурной тон в одежде?

— Дурной тон, на мой взгляд, это не конкретная одежда на тебе. Это когда ты находишься в каком-то месте и выглядишь неуместно событию, теме, обществу. Вот это, по-моему, дурной тон. Если бы я сейчас на интервью пришла в рваных джинсах и закатанной кофточке, то это был бы дурной тон. Я всегда говорю: стильно одетый человек — это не тот, который весь в трендах, стильно одетый человек — это тот, кто выглядит всегда и везде уместно. Если ты идешь на детскую площадку, сними шпильки. Или если идешь на мероприятие, где есть дресс-код, следуй ему.





— Надо понимать, что у всех разные финансовые возможности. Для кого-то и массмаркет не всегда доступен. Можно ли одеться в секонд-хенде, чтобы выглядеть стильно?

— Конечно. Я работаю с любым бюджетом. У меня есть два клиента — работники театров, например, с которыми мы ходим в секонд-хенд и на определенный бюджет полностью обновляем гардероб. Стильно можно одеться в любом месте. Важно понимать, что в человеке должна быть та самая «насмотренность», про которую я уже упоминала. Можно и в секонд-хенде найти много классной одежды. Просто нужно знать, когда и куда идти для этого.

— Челябинцы часто обращаются к стилистам?

— У нас в Челябинске очень много стилистов. Промышленный город, и при этом все стремятся к красоте. Спрос есть, мои клиенты обращаются ко мне постоянно и возвращаются из раза в раз. Потому что они понимают, что экономят время, деньги и свои нервы. Основная моя функция — научить клиента одеваться самостоятельно, а там уже: хочешь — обращайся, хочешь — нет.





— Как часто, по вашему мнению, нужно проводить ревизию гардероба и с какими вещами без сожаления надо расставаться?

— Два раза в сезон проводить ревизию будет достаточно — это холодный и теплый сезоны. Освобождаемся от той одежды, которая не носится больше года. Если же одежда вам дорога, вы можете ее убрать и вернуться к ней через полгода. Возможно, она снова станет актуальной. Лишняя одежда в гардеробе — это лишняя энергетика, она ни к чему. Эта одежда висит мертвым грузом и не дает пространства для других вещей, которые могли бы появиться в вашем шкафу. Убирается та одежда, которая уже изношена: штаны с вытянутыми коленками, кофта с пятном, свитер с катышками. Без сожаления освобождаемся от таких вещей.

— Часто женщины хранят вещи на период «когда похудею». Стоит ли так делать?

— Если это одна-две вещи, то это не страшно. Это обычно одежда, которую мы очень сильно любим и с которой нам тяжело расстаться. Но нужно жить здесь и сейчас, работать с той фигурой, что есть на данный момент. Тем более даже женщинам с формами сегодня можно прекрасно одеться в красивые и стильные вещи.

Благодарим за проведение съемки магазин женской одежды «Эйфория» в Челябинске.