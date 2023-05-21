Июнь в Челябинской области будет прохладным

Рассказываем, какую погоду пообещали синоптики

Июнь в Челябинской области ожидается прохладным. Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.

«Прохладный июнь ожидается на Урале. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях днем преимущественно 19-24 градуса тепла. Столько же в Забайкалье и Амурской области. На юге Западной Сибири преобладающая температура составит 20-25 градусов»,— рассказала Людмила Паршина.

Осадки в первом летнем месяце ожидаются в пределах нормы. А это, по данным Челябинского Гидрометеоцентра, от 48 до 65 миллиметров. На северо-западе области обычно выпадает больше осадков — до 85 миллиметров. Суммарная продолжительность дождя в июне в среднем составляет от 45 до 70 часов.

Последние полторы недели мая в Челябинской области будут жаркими: столбики термометров будут подниматься до +27 градусов и выше. Как ранее сообщали синоптики, это связано с установившимся над Уралом антициклоном.