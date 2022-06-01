Июнь‑2022 в Челябинской области будет дождливым

Чего еще ожидать южноуральцам от первого летнего месяца

Май в этом году не баловал жителей Челябинской области теплом: столбики термометров нечасто поднимались выше +20°C, дождливых дней было много. Кроме того, почти в конце месяца в нескольких районах региона выпал снег. Чего же южноуральцам ждать от июня — первого летнего месяца? Журналист ИА «Первое областное» изучил прогнозы и попробовал составить общую картину.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, средняя температура воздуха в регионе и в Челябинске в июне равняется от +16 до +18°C. Судя по предварительному прогнозу, опубликованному на сайте «Гисметео», на протяжении почти всего месяца температуры будут в норме, и только последняя неделя июня ожидается жаркой: столбики термометров поднимутся до +28°C.

При этом июнь в этом году будет дождливым: по предварительным данным, осадки ожидаются на протяжении более 20 дней. Солнечных дней почти не будет, чаще синоптики обещают переменную облачность.







Град и туманы в июне в Челябинской области — редкость, а вот грозы могут греметь в течение 7—15 дней. Однако в этом году в первом летнем месяце прогнозируют грозы на протяжении всего трех дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в Челябинской области.