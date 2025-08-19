Июльский зной и сильный ветер ждут Челябинскую область 19 августа

Локально осадки сохраняются

Сегодня, 19 августа, температура воздуха в Челябинской области поднимется до +30 градусов. День выдастся ветреным. Местами пройдут небольшие дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +28°C. Переменная облачность, без дождя. Ветер южный, около 6 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске также потеплеет до +28°C, а в Бредах — до +29°C. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе и Златоусте поднимется до +26°C. Слабый дождь. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

На погоду в Бакале также будет влиять влажная воздушная масса — дождь с небольшими перерывами будет идти весь день. Воздух прогреется до +23°C. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

Градусники в Еманжелинске и Пласте покажут +28°C. Осадков не предвидится. Ветер южного направления, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит +25…+30°C. Ветер будет умеренным, преимущественно южного направления, локально с порывами от 15 до 18 метров в секунду.