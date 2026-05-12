Июльская жара придет в Челябинскую область после заморозков в майские праздники

Воздух прогреется до +28 градусов

Наступившая неделя порадует жителей Челябинской области теплой и преимущественно сухой погодой. Ожидается, что последним дождливым днем будет среда, с уходом осадков температура начнет стремительно повышаться. Подробнее о погоде с 12 по 17 мая — в материале ИА «Первое областное».

«Теплый влажный воздух с Поволжья поднимется на Урал в ближайшие двое суток. Заморозки ослабнут, 12 и 13 мая не исключаются кратковременные дожди. Потепление продолжится, по-летнему комфортная погода ожидается 14—17 мая»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

Сегодня, 12 мая, а также 13-го в большинстве округов Челябинской области пройдут дожди. Температура воздуха в эти два дня составит +10...+15 градусов, лишь на юге будет сухо и уже по-летнему тепло.

В четверг в северной половине небо еще сохранится пасмурным, но воздух уже прогреется до +25. К выходным прояснится, и на всей территории региона установится жара до +28 градусов.