Июль в Челябинской области завершится кратковременными дождями

По-прежнему ветрено

В четверг, 31 июля, в Челябинской области будет умеренно тепло — до +20 градусов и чуть выше. Погода сохранится ветреной, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +12…+14°C. Днем воздух прогреется до +21…+23°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Местами может прогреметь гроза. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от +10 до +15°C. Днем потеплеет до +19…+24°C. Преимущественно пасмурно, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северного направления, от 5 до 10 метров в секунду, также с порывами.