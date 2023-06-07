Ивана — Медвяные росы отмечают по народному календарю 7 июня

Появлению такой росы были рады не все

Сегодня, 7 июня, по народному календарю отмечается Иван — Медвяные росы. Православные в этот день отмечают третье обретение главы Иоанна Крестителя, а наши предки 7 июня гадали о том, каким будет урожай. Подробнее о традициях и приметах народного праздника — в материале ИА «Первое областное».

Наши предки считали, что с этого дня на растениях появляется «медвяная роса» — сладкие выделения тли и червей, которые питаются соком растений. По их мнению, такая роса была опасна для животных, и они старались не выводить в поля скот до обеда. Появление «медвяной росы» на Руси определяли следующим образом: на ночь вывешивали ткань, а утром, если она становилась влажной, пробовали ее на вкус. Если ткань была сладковатой, значит, роса все-таки появилась.

Однако не всем сладкая роса доставляла проблемы. Девушки, например, были ей очень рады, так как считалось, что такая роса способна подарить внешнюю и душевную красоту. Согласно преданиям, рано утром они выходили в поля и обтирали себя этой влагой.

Кроме того, считалось, что появление медвяной росы сулит хороший урожай. А густое цветение рябины предвещало большую урожайность овса и льна.