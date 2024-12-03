Итоговое сочинение напишут 13,5 тысячи южноуральских 11‑классников

Экзамен — допуск к ЕГЭ

В среду, 4 декабря, одиннадцатиклассники в Челябинской области и по всей России напишут итоговое сочинение. На Южном Урале на экзамен зарегистрировались 13 568 человек. Он пройдет на базе 552 школ, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования.

На выполнение задания дается 3 часа 55 минут. Оценивать сочинение будут по таким критериям, как соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, логика рассуждения, грамотность, и другим. Темы сочинений станут известны за 15 минут до начала написания работы. Во время экзамена можно пользоваться орфографическим словарем.

Оценивать итоговое сочинение будут по системе «зачет — незачет». Те, кто не смог сдать экзамен в основной период, смогут пересдать его 5 февраля и 9 апреля 2025 года. Если же не получится получить зачет и в дополнительный период, к ЕГЭ выпускника не допустят.

Участники с ОВЗ и дети-инвалиды 4 декабря напишут итоговое изложение. На выполнение работы им дадут на 1,5 часа больше.