Итоги года с Владимиром Путиным: как задать вопрос президенту

Обращения принимают до 19 декабря

19 декабря в 12:00 по московскому времени состоится прямой эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Каждый желающий может задать свой вопрос президенту через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), отправив СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также позвонив по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы также принимаются через специальное мобильное приложение, подробности о котором можно узнать на сайте программы.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Прием вопросов начался 8 декабря и продлится до окончания программы 19 декабря.