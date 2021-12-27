В Челябинской области с 27 по 31 декабря пройдет акция «Щедрая елка»: бездомным людям и одиноким старикам раздадут еду и подарки. В этом году в проекте примут участие предприниматели из Италии. Они накормят и угостят капучино нуждающихся в Копейске и в самом Челябинске, сообщает благотворительная организация «Жизнь».
«Кроме традиционной раздачи контейнеров с едой участники акции получат подарки и „первичную консультацию“, которая поможет обездоленным получать государственные, социально-бытовые, консультационные и медицинские услуг», — рассказали в организации «Жизнь».
Так, в Копейске фургончик кофейни «Шиба» будет угощать горячими напитками — многие подопечные «Жизни» попробуют их впервые. Повара из Италии Луиджи и Алессио Подди угостят жителей приюта горячей пиццей и сладкими пирогами.
В Челябинске столовая «Родная» приготовит для бездомных жаркое из курицы и картошки. Кофейня «Своя компания» и пекарня «Хлеберев» раздадут пирожки и пиццу в центрах реабилитации для одиноких стариков.
Волонтеры «Жизни» организуют в местах кормлений новогодний праздник с подарками от Деда Мороза.
Проект реализуется при поддержке президентского гранта и гранта губернатора Челябинской области. Благодаря последнему участвующие в проекте «Индивидуальное социальное сопровождение и наставничество» соцработники во время праздничной недели продолжат выявлять среди бездомных тех, кто готов отправиться в приюты и реабилитационные центры.
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