Итальянец путешествует по России на трехколесном велосипеде

Избегает столиц — предпочитает глубинку

Итальянец Никола влюбился в Россию и едет по ней на трехколесном велосипеде. На этой неделе путешественник проехал по югу Челябинской области. Останавливался он на ночевку и в Уйском районе, где иностранца приютил староста села Бирюковского Иван Миронов. Нам удалось поговорить с Николой.

По профессии Никола — педагог и инженер, преподавал в техническом вузе Италии. Рассказывает, что, как и все, учился, женился, родились дети, а потом он понял, что оседлый образ жизни не для него — не может долго находиться на одном месте. Так началась череда увлекательных путешествий. Итальянец уже 14 лет изучает мир, колеся по нему на самых разнообразных средствах передвижения. В этот раз выбор пал на Россию, и Никола начал свое знакомство со страной с города Печоры в Псковской области.

«Когда я находился в Европе, немного заскучал, потому что люди там не такие дружелюбные, как здесь. В Европе — миллионы туристов, к которым все привыкли, люди очень занятые, и даже нет времени перекинуться парочкой слов. А здесь с тобой всегда поговорят», — улыбается итальянец.

Признается, что друзья и знакомые в Италии были в шоке, когда узнали о его выборе: «Только не Россия. Это страшно и опасно!» Но он, год назад побывавший на Кавказе, успел влюбиться в нашу страну и стал мечтать о большом путешествии.

Никола признает, что подобный образ жизни подходит не всем: он требует физической подготовки, морального настроя и выносливости. Велосипед у него, конечно, модернизированный. Все необходимое — упаковано в небольшую тележку, которая крепится к транспортному средству. За день путешественник преодолевает от 70 до 100 километров. С темпа сбиться нельзя — российская виза действительна три месяца, и за это время Никола должен добраться до Монголии.

Для передвижения он выбирает дороги, на которых автомобильный поток не очень плотный. Поэтому столицу Южного Урала Никола объехал, зато познакомился с глубинкой.

«Особенно трудно на трассе в дождь, когда потоки воды из-под колес машин попадают на тебя, поэтому планирую еще модернизировать свой велосипед: зашить его по бокам, чтобы уже не зависеть от погодных условий», — рассказывает он.

В Челябинской области итальянец проехал через Верхнеуральский, Уйский, Троицкий и Октябрьский районы. Всюду его сопровождали представители местных СМИ, они помогали устроить туриста на ночлег. И вообще, иностранца южноуральцы встречали тепло. В Белозерах Троицкого района фермеры истопили ему баню и приготовили вареники с картошкой, потому что Никола — вегетарианец. В Октябрьском районе вручили подарок. «Не путешествуй по России», — говорили ему.

«Встречи и знакомства с людьми — вот что я люблю. Люди в разных странах — очень разные. И очень здорово знакомиться с миром через них. А еще ты понимаешь про устройство жизни. Например, что человеку требуется не так уж и много, чтобы быть счастливым. Тебе не нужны машины, вещи, деньги, чтобы жить, ты можешь обходиться малым. Ты осознаешь, что действительно важно, а что нет», — рассказывает путешественник.

Сегодня Никола крутит педали уже где-то в Курганской области. А следующая его цель — Австралия.

Автор: Юлия Нестеренко, медиахолдинг «Первый областной»

На фото: Никола в гостях у фермера Ивана Миронова в Уйском районе